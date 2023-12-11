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ЦИК получила уведомление от инициативной группы в поддержку Путина

Булаев: ЦИК получила уведомление о собрании группы в поддержку выдвижения Путина
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Центризбирком получил уведомление от инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения действующего президента Владимира Путина кандидатом на президентские выборы в 2024 году о проведении собрания 16 декабря. Об этом сообщил «Интерфаксу» замглавы ЦИК Николай Булаев.

9 декабря в штаб-квартире Общероссийского народного фронта прошло собрание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на президентские выборы 2024 года. В состав вошли, в частности, певица Полина Гагарина, актер и худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков и спикер парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога.

8 декабря последний попросил Путина баллотироваться на новый срок. Президент ответил ему, что планирует это сделать.

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По закону для самовыдвижения кандидата в президенты должна быть создана группа избирателей из не менее чем 500 человек. Группа по выдвижению Путина планирует провести собрание в московском «Зарядье» 16 декабря, сообщил на встрече Машков. Сам Путин, как ожидается, примет участие в съезде «Единой России» 17 декабря, уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Действующий президент побеждал на выборах главы государства четыре раза. В 2000 году, будучи исполняющим обязанности президента, он набрал 51,95%, в 2004 году — 71,31%, в 2012 году — 63,6%, в 2018-м — 76,69%. В 2020-м одобренные поправки в Конституцию позволили Путину в третий раз подряд идти на выборы. Голосование на выборах президента в 2024 году пройдет с 15 по 17 марта.

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Центризбирком Владимир Путин президентские выборы Николай Булаев
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