Нетаньяху прервал заседание правительства ради разговора с Путиным

Разговор Путина и Нетаньяху длился около 50 минут. Они обсудили ситуацию в Газе, позицию России в ООН и освобождение заложников. Последний разговор между политиками прошел 16 октября

Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабинета министров в Иерусалиме (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул заседание кабинета министров для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщил The Times of Israel пресс-секретарь премьера.

По его словам, переговоры продлились чуть меньше часа — около 50 минут. Пресс-служба Кремля не сообщила о разговоре. Как отмечает издание, переговоры прошли на фоне напряженности в отношениях Израиля и России.

Нетаньяху поблагодарил Путина за усилия по освобождению гражданина Израиля, который также имеет российское гражданство, и заявил, что руководство продолжит усилия по освобождению заложников. Премьер раскритиковал отношения между Россией и Ираном, назвав их опасными, а также раскритиковал позицию представителей страны в ООН, пишет Haaretz.

Россия и Китай осудили США за вето на резолюцию о прекращении огня в Газе Политика

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза осудил США за вето, наложенное на резолюцию о прекращении огня в Газе. Он заявил, что Вашингтон вынес «смертный приговор» мирным жителям. В США объяснили блокировку проекта резолюции тем, что авторы не включили в нее формулировку, осуждающую «ужасающую атаку» палестинской группировки ХАМАС.

Последний разговор Путина и Нетаньяху состоялся 16 октября на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Тогда российский президент выразил соболезнования семьям погибших израильтян, а также осудил действия, жертвами которых становятся мирные граждане. Путин заявил о готовности продолжать работу для урегулирования конфликта мирным путем.