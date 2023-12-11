Иосиф Пригожин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Продюсер Иосиф Пригожин заболел пневмонией, об этом он рассказал РБК.

«Грипп А и пневмония. Все нормально. Сегодня уже лучше», — отметил продюсер.

Вечером 10 декабря Пригожина экстренно госпитализировали, сообщил РБК его ассистент Станислав Калинкин. Журналист Ксения Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня» уточнила, что смогла дозвониться до Пригожина, тогда врачи подозревали у него пневмонию. Сам продюсер сообщил, что находится в клиническом госпитале Лапино.

Пригожину 54 года. В феврале 2021-го он рассказал, что вместе с супругой, певицей Валерией, перенес COVID-19: она переболела им в легкой форме, а вот с Пригожиным была «другая история». Он уточнил, что в первую неделю болезни чувствовал себя неплохо, однако позже начал задыхаться. Продюсера госпитализировали в местную больницу и подключили к кислороду.

Пригожин уточнил, что они с женой соблюдали рекомендованные меры защиты, однако он не прививался от коронавируса.