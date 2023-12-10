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Общество ,  
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Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали

Собчак Пригожин сообщил, что у него сильный грипп и подозрение на пневмонию. В 2021-м супруг Валерии в тяжелой форме перенес коронавирус
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Иосиф Пригожин (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Продюсера Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали, сообщил РБК его ассистент Станислав Калинкин.

«Госпитализация внеплановая, экстренная, что случилось, пока не знаю», — сказал он.

Ксения Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня» сообщила, что дозвонилась до Пригожина. По его словам, у него «сильный грипп, есть подозрение на пневмонию». Он сообщил, что находится в клиническом госпитале Лапино.

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Иосиф Пригожин

Пригожину 54 года. Он родился в Махачкале, в 16 лет переехал в Москву. В 1994 году со второй попытки поступил в ГИТИС на специальность «театроведение» и окончил вуз в 2000-м.

Карьеру продюсера начал еще до учебы — с 1987 по 1990 год был учеником и помощником музыкального менеджера Юрия Айзеншписа, который в то время продюсировал группу «Кино». Дебютом Пригожина на телевидении стали авторские программы «Супершоу-1991» и «Клуб Т» на «Первом канале».

В конце 1990-х Пригожин создал звукозаписывающую компанию «ОРТ-рекордз», в 2000-м основал музыкальный лейбл NOX Music. Продюсировал Алену Свиридову, Кристину Орбакайте, Александра Маршала, команды «Парк Горького», «Дюна», «Король и Шут». В апреле 2003-го подписал контракт с Валерией. В следующем году они поженились.

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В феврале 2021-го Пригожин рассказал, что вместе с супругой перенес COVID-19, она перенесла его в легкой форме, а вот с Пригожиным была «другая история».

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Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Иосиф Пригожин госпитализация
Иосиф Пригожин фото

Иосиф Пригожин

продюсер

2 апреля 1969 года

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