Собчак Пригожин сообщил, что у него сильный грипп и подозрение на пневмонию. В 2021-м супруг Валерии в тяжелой форме перенес коронавирус

Иосиф Пригожин (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Продюсера Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали, сообщил РБК его ассистент Станислав Калинкин.

«Госпитализация внеплановая, экстренная, что случилось, пока не знаю», — сказал он.

Ксения Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня» сообщила, что дозвонилась до Пригожина. По его словам, у него «сильный грипп, есть подозрение на пневмонию». Он сообщил, что находится в клиническом госпитале Лапино.

Пригожину 54 года. Он родился в Махачкале, в 16 лет переехал в Москву. В 1994 году со второй попытки поступил в ГИТИС на специальность «театроведение» и окончил вуз в 2000-м.

Карьеру продюсера начал еще до учебы — с 1987 по 1990 год был учеником и помощником музыкального менеджера Юрия Айзеншписа, который в то время продюсировал группу «Кино». Дебютом Пригожина на телевидении стали авторские программы «Супершоу-1991» и «Клуб Т» на «Первом канале».

В конце 1990-х Пригожин создал звукозаписывающую компанию «ОРТ-рекордз», в 2000-м основал музыкальный лейбл NOX Music. Продюсировал Алену Свиридову, Кристину Орбакайте, Александра Маршала, команды «Парк Горького», «Дюна», «Король и Шут». В апреле 2003-го подписал контракт с Валерией. В следующем году они поженились.

В феврале 2021-го Пригожин рассказал, что вместе с супругой перенес COVID-19, она перенесла его в легкой форме, а вот с Пригожиным была «другая история».