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Пандемия коронавируса ,  
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Иосиф Пригожин сообщил о перенесенном COVID-19 в тяжелой форме

Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что вместе с женой, певицей Валерией перенес коронавирусную инфекцию. Об этом он написал в Instagram.

«Как мы ни остерегались, нам суждено было заразиться этой страшной болезнью под названием COVID-19. Валерия (супруга продюсера) перенесла ее легко, практически на ногах, а вот со мной приключилась другая история», — сообщил Пригожин.

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По его словам, в это время они находились в Дубае. В первую неделю болезни 51-летний продюсер чувствовал себя неплохо, однако позднее он начал задыхаться и «не в силах был подняться.

Пригожина госпитализировали в местную больницу и подключили к кислороду. Продюсер отметил, что пережил «восемь дней ада», но врачам удалось его спасти и вывести из цитокинового шторма. К настоящему моменту его выписали из клиники.

Пригожин указал, что они с женой соблюдали рекомендованные меры защиты, однако он не прививался от коронавируса.

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В ноябре 2020 года в больницу с коронавирусом попал российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш. Он уточнял, что госпитализация потребовалась из-за проблем с легкими. Позже композитору стало лучше и его выписали.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Иосиф Пригожин коронавирус COVID-19 болезнь
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