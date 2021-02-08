Иосиф Пригожин сообщил о перенесенном COVID-19 в тяжелой форме

Иосиф Пригожин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что вместе с женой, певицей Валерией перенес коронавирусную инфекцию. Об этом он написал в Instagram.

«Как мы ни остерегались, нам суждено было заразиться этой страшной болезнью под названием COVID-19. Валерия (супруга продюсера) перенесла ее легко, практически на ногах, а вот со мной приключилась другая история», — сообщил Пригожин.

По его словам, в это время они находились в Дубае. В первую неделю болезни 51-летний продюсер чувствовал себя неплохо, однако позднее он начал задыхаться и «не в силах был подняться.

Пригожина госпитализировали в местную больницу и подключили к кислороду. Продюсер отметил, что пережил «восемь дней ада», но врачам удалось его спасти и вывести из цитокинового шторма. К настоящему моменту его выписали из клиники.