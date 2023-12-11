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Военная операция на Украине ,  
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Глава Тувы запретил чиновникам корпоративы из-за военной операции

Губернатор Тувы запретил чиновникам проводить корпоративы из-за военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Патрин / РИА Новости
Фото: Александр Патрин / РИА Новости

Губернатор Тувы Владислав Ховалыг запретил органами исполнительной власти проводить новогодние корпоративы, сообщается в телеграм-канале правительства республики.

«Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг подписал распоряжение, запрещающее проведение новогодних корпоративных мероприятий в трудовых коллективах органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений», — говорится в сообщении.

В правительстве назвали масштабное празднование Нового года с корпоративами и салютами «неэтичным и некорректным» в условиях продолжающейся военной операции. В ведомстве также напомнили, что в прошлом году было принято аналогичное решение. Тогда в Туве проводили только детские утренники. В этом году воздержаться от корпоративных праздников порекомендовали и частным организациям.

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Ранее мэр Сочи рассказал, что вместо закупки фейерверков городские власти направят деньги на помощь военным в зоне СВО. В мэрии сочли, что масштабные праздничные мероприятия станут возможны только после возвращения военных. Помимо этого того, от массовых событий в дни новогодних праздников по соображениям безопасности отказались в Саратовской области, Краснодарском крае и в Крыму.

Теги
новогодние корпоративы Тува
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