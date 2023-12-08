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Военная операция на Украине ,  
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В Саратовской области отказались от массовых празднований Нового года

Губернатор Бусаргин: в Саратове не будет массовых мероприятий на Новый год
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Саратовской области не будут устраивать массовые мероприятия и салюты в период новогодних праздников, написал в Telegram глава региона Роман Бусаргин.

«Впереди новогодние праздники. Многие задаются вопросом, будут ли салют и массовые мероприятия. В прошлом году совместно с вами приняли решение отказаться от подобных трат. Считаю, что в этом году необходимо поступить аналогичным образом», — обратился губернатор к жителям области.

Бусаргин добавил, что «так будет правильно по отношению» к военным, которые сейчас находятся в зоне СВО, где «ежедневно рискуют жизнью». По словам чиновника, украшений, которые были закуплены ранее, достаточно. Кроме того, в области проведут мероприятия для детей, в частности, новогодние елки.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

7 декабря от широкого празднования Нового года и Рождества отказался Краснодарский край. Губернатор региона Вениамин Кондратьев пояснил, что в этот период будут усилены меры безопасности. В середине ноября аналогичное решение принял глава Крыма Сергей Аксенов.

Теги
Саратовская область массовые мероприятия Новый год Роман Бусаргин
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