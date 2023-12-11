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Политика ,  
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Nikkei узнала о планах США предложить Китаю уведомлять о запусках ракет

Nikkei: США могут предложить Китаю уведомлять друг друга о ракетных запусках
Фото: Andy Wong / Getty Images
Фото: Andy Wong / Getty Images

США рассматривают возможность предложить Китаю обмениваться уведомлениями о запуске ракет, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента Nikkei Asia.

По его словам, Вашингтон надеется провести переговоры по контролю над вооружениями с Пекином в начале следующего года и обмен уведомлениями о ракетных запусках рассматривается в качестве одной из мер.

«Причина, по которой уведомление о запуске так важно, заключается в том, что у нас было бы взаимное обязательство разъяснить, что мы делаем, — сказал собеседник издания. — Тот факт, что Китай заключил соглашение с Россией, демонстрирует, что они оценили важность стабилизирующего характера. Это то, на чем мы пытаемся основываться». Соглашение между Россией и Китаем о пусках баллистических ракет в 2020 году продлили на 10 лет.

Он отказался уточнить детали предложения, но при этом рассказал, что моделью для этого механизма станет соглашение об уведомлении о запуске баллистических ракет, подписанное в 1988 году между США и СССР. Договоренность предусматривает, что стороны предупреждают друг друга о запуске межконтинентальных баллистических ракет или баллистических ракет подводного базирования. Таким образом они показывают, что предстоящий запуск — не скрытый ядерный удар.

Еще одной ключевой темой на переговорах по контролю над вооружениями США и Китая станут нормы использования искусственного интеллекта в военных целях, добавил американский чиновник.

Си Цзиньпин призвал ЕС укрепить доверие к Китаю
Политика
Си Цзиньпин

В начале ноября The Wall Street Journal сообщила о переговорах США и Китая по контролю над ядерным оружием. Газета отмечала, что эта встреча станет первой со времен президентства Барака Обамы.

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В середине ноября лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Джо Байден встретились на полях саммита АТЭС. После переговоров Байден сказал, что стороны «вернулись к прямому, открытому, ясному общению на прямой основе», а он лично договорился с китайским лидером постоянно быть на связи. При этом президент США заявил, что его мнение о Си Цзиньпине не изменилось и что тот остается в его глазах диктатором.

Reuters писал, что на встрече политики договорились возобновить военные контакты, разорванные после визита на Тайвань бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022-го. Китай считает остров своей территорией. США заявляют, что придерживаются принципа «одного Китая».

Теги
Китай США запуск ракет

Пространство выбора

Быстрое заселение

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