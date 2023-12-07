Си Цзиньпин призвал ЕС укрепить доверие к Китаю

Си Цзиньпин (Фото: Feng Li / Getty Images)

Китай и Евросоюз должны работать над усилением сотрудничества и укреплением взаимного политического доверия. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине.

«КНР и ЕС должны быть партнерами во взаимовыгодном сотрудничестве, постоянно укреплять политическое взаимное доверие, добиваться стратегического консенсуса», — цитирует Си Цзиньпина Bloomberg со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Кроме того, Си Цзиньпин призвал «устранить все виды вмешательства» в двусторонние отношения стран.

В сентябре 2023 года китайский премьер-министр Ли Цян встретился с Урсулой фон дер Ляйен на полях саммита G20 в Нью-Дели. Тогда премьер заявил о необходимости сотрудничества Пекина и Брюсселя как «основных сил многополярного мира», чтобы использовать стабильность отношений как «защиту от неопределенности мировой ситуации». Он добавил, что Китай готов к сотрудничеству с ЕС в ряде сфер, включая торгово-экономические отношения.

Фон дер Ляйен в ответ заверила, что Брюссель готов укреплять диалог и сотрудничество с Пекином в различных областях для совместного решения глобальных проблем, таких как изменение климата, подчеркнув, что с начала этого года обмены между ЕС и Китаем постоянно укрепляются и достигаются положительные результаты.