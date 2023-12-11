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Летевший из США борт «Узбекских авиалиний» вынужденно сел в Петербурге

Uzbekistan Airways: Boeing из Нью-Йорка сел в Петербурге из-за буйного пассажира

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Нью-Йорка в Ташкент, вынужденно сел в аэропорту Санкт-Петербурга из-за буйного поведения пассажира, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Командир воздушного судна Boeing 787 принял решение произвести посадку на запасном аэродроме по пути следования. По радиосвязи было сообщено о проблеме на борту, — уточнили в Uzbekistan Airways. После посадки гражданина Узбекистана 1991 года рождения сняли с рейса сотрудники полиции. Борт должен прибыть в Ташкент в 13:00 (11:00 мск).

РБК направил запрос в Пулково.

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Фото:Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press

22 октября самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы во Владивосток, совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за дебошира на борту. Бортпроводники «применили средства сдерживания» в его отношении. По информации Baza, буйным пассажиром оказался 32-летний солдат десантно-штурмовой бригады одной из Приморских частей. Он требовал открыть ему пассажирскую дверь самолета, а после отказа направился в кабину пилота.

1 декабря самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Калининграда в Москву, совершил посадку в Санкт-Петербурге из-за срабатывания индикации системы охлаждения оборудования кабины пилотов. Посадка прошла штатно.

Теги
Узбекистан Нью-Йорк Пулково Санкт-Петербург дебош самолет

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

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