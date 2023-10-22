 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Самолет экстренно сел в Красноярске из-за дебошира на борту

Летевший во Владивосток рейс экстренно сел в Красноярске из-за дебошира на борту
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы во Владивосток, совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за буйного пассажира на борту, сообщила РБК пресс-служба авиакомпании.

«Бортпроводники применили средства сдерживания в отношении деструктивного пассажира для обеспечения безопасности полета во время выполнения рейса SU1704 Москва — Владивосток от 21.10.2023», — говорится в сообщении. Посадку совершили в ближайшем аэропорту Красноярска, пассажира передали полиции. После дозаправки самолет вылетел в пункт назначения.

В Красноярском аэропорту отказались от комментариев.

Телеграм-канал Baza пишет, что через несколько часов после взлета 32-летний солдат десантно-штурмовой бригады одной из Приморских частей требовал открыть ему пассажирскую дверь самолета. После отказа он направился в кабину пилота, чтобы поговорить с командиром судна. В кабину мужчину не пустили, командир принял решение совершить посадку в Красноярске, где дебошира передали полиции.

В ноябре 2022 года самолет, летевший из Иркутска в Москву, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за буйного пассажира. По данным СК, пьяный житель Иркутской области нецензурно выражался в адрес обслуживающего персонала самолета. На замечания бортпроводников и других пассажиров он не реагировал. СК начал проверку по ч. 1 п. «в» ст. 213 УК (хулиганство).

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Финансы

Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях

СберПро Медиа Госсектор

Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России

СберПро Медиа Интересное

Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё

СберПро Медиа Транспорт

Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки

СберПро Медиа Интересное

Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России

СберПро Медиа Интересное

Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО

СберПро Медиа Тренды

Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
экстренная посадка самолет пассажир Красноярск новости
Материалы по теме
Самолет рейса Москва — Томск совершил вынужденную посадку в Новосибирске
Общество
Самолет в Японии совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва
Общество
Летевший в Москву самолет сел в Новосибирске из-за дебошира
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 20 окт, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 20 окт, 17:22
«Ярче Хабиба». Что говорят о победах Махачева и Чимаева на турнире UFC Спорт, 14:08
В главном здании МГУ загорелось книгохранилище Общество, 14:07
Аутсайдер РПЛ разгромил «Урал» и прервал шестиматчевую серию поражений Спорт, 13:58
ЦАХАЛ назвал число задержанных палестинцев на Западном берегу Политика, 13:50
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 13:39
Умер экс-депутат Госдумы и соавтор закона о национализации Пузановский Политика, 13:33
Не нефтью единой: чем важен несырьевой неэнергетический экспорт Новая экономика, 13:28
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
В Химках завели дело о халатности после массовых драк школьников Общество, 13:25
Туктамышева объявила о приостановке карьеры Спорт, 13:14
Израиль создал центр спецопераций для уничтожения командиров ХАМАС Политика, 13:06
Какие настроения на рынке ценных бумаг прогнозирует индекс Мосбиржи Новая экономика, 12:54
Рособрнадзор опроверг изменение модели перехода в 10-й класс и колледжи Общество, 12:53
«Спартак» вышел в лидеры КХЛ Спорт, 12:51
Самолет экстренно сел в Красноярске из-за дебошира на борту Общество, 12:48