Самолет экстренно сел в Красноярске из-за дебошира на борту

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Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы во Владивосток, совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за буйного пассажира на борту, сообщила РБК пресс-служба авиакомпании.

«Бортпроводники применили средства сдерживания в отношении деструктивного пассажира для обеспечения безопасности полета во время выполнения рейса SU1704 Москва — Владивосток от 21.10.2023», — говорится в сообщении. Посадку совершили в ближайшем аэропорту Красноярска, пассажира передали полиции. После дозаправки самолет вылетел в пункт назначения.

В Красноярском аэропорту отказались от комментариев.

Телеграм-канал Baza пишет, что через несколько часов после взлета 32-летний солдат десантно-штурмовой бригады одной из Приморских частей требовал открыть ему пассажирскую дверь самолета. После отказа он направился в кабину пилота, чтобы поговорить с командиром судна. В кабину мужчину не пустили, командир принял решение совершить посадку в Красноярске, где дебошира передали полиции.

В ноябре 2022 года самолет, летевший из Иркутска в Москву, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за буйного пассажира. По данным СК, пьяный житель Иркутской области нецензурно выражался в адрес обслуживающего персонала самолета. На замечания бортпроводников и других пассажиров он не реагировал. СК начал проверку по ч. 1 п. «в» ст. 213 УК (хулиганство).