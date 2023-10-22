Самолет экстренно сел в Красноярске из-за дебошира на борту
Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы во Владивосток, совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за буйного пассажира на борту, сообщила РБК пресс-служба авиакомпании.
«Бортпроводники применили средства сдерживания в отношении деструктивного пассажира для обеспечения безопасности полета во время выполнения рейса SU1704 Москва — Владивосток от 21.10.2023», — говорится в сообщении. Посадку совершили в ближайшем аэропорту Красноярска, пассажира передали полиции. После дозаправки самолет вылетел в пункт назначения.
В Красноярском аэропорту отказались от комментариев.
Телеграм-канал Baza пишет, что через несколько часов после взлета 32-летний солдат десантно-штурмовой бригады одной из Приморских частей требовал открыть ему пассажирскую дверь самолета. После отказа он направился в кабину пилота, чтобы поговорить с командиром судна. В кабину мужчину не пустили, командир принял решение совершить посадку в Красноярске, где дебошира передали полиции.
В ноябре 2022 года самолет, летевший из Иркутска в Москву, совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за буйного пассажира. По данным СК, пьяный житель Иркутской области нецензурно выражался в адрес обслуживающего персонала самолета. На замечания бортпроводников и других пассажиров он не реагировал. СК начал проверку по ч. 1 п. «в» ст. 213 УК (хулиганство).
Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях
Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России
Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса
5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё
Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России
Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки
Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России
Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса
Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО
Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности