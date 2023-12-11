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Военная операция на Украине ,  
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Великобритания и Норвегия возглавят коалицию по усилению Украины на море

Британия и Норвегия возглавят коалицию по усилению возможностей Украины на море
Сюжет
Военная операция на Украине

Великобритания вместе с Норвегией сформируют новую морскую коалицию, целью которой будет укрепление возможностей Украины на море, сообщило британское Минобороны.

«Великобритания вместе с Норвегией возглавит новую коалицию по морским возможностям, которая будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море», — сказано в заявлении

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Новая коалиция будет оказывать Украине долгосрочную поддержку, включая обучение военных, предоставление оборудования и инфраструктуры для укрепления безопасности на Черном море, добавили в ведомстве.

В долгосрочной перспективе поддержка стран-участниц коалиции должна помочь Украине преобразовать свой военно-морской флот, сделав его более совместимым со стандартами НАТО и готовым к взаимодействию с силами западных стран, пояснили в британском Минобороны. Кроме того, меры поддержки должны укрепить безопасность в Черном море в целом, считают в министерстве.

Великобритания и Норвегия уже проводят обучение украинских военнослужащих. В 2023 году норвежские власти планировали провести в стране и за ее пределами тренировки для 3,2 тыс. украинских военнослужащих, сообщал Генштаб Украины. В Великобритании, в частности, проходит обучение украинских пилотов и технического персонала обращению с истребителями F-16.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс ранее допускал, что страна могла бы помочь Киеву и как военно-морская держава. Важно не допустить ситуации, когда «по умолчанию международные перевозки запрещены в этих водах», говорил он о Черном море.

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Теги
Норвегия Великобритания Украина
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