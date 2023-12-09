МЧС: из сектора Газа через КПП «Рафах» эвакуировались еще около 100 россиян

Из сектора Газа эвакуировались еще около сотни россиян

Из сектора Газа в Египет эвакуировались еще порядка 100 россиян и членов их семей, сообщило МЧС. Всего, по данным ведомства, из региона вывели более тысячи человек. Эвакуация началась в ноябре

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Еще около 100 россиян и их родных эвакуировались из сектора Газа через пункт пропуска «Рафах» на границе с Египтом, сообщает МЧС России.

«Специалисты ведомства в оперативном штабе МЧС России в Каире оказывают медицинскую и психологическую помощь. Граждан обеспечивают питанием и водой, помогают оформлять необходимые документы», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

По данным МЧС, с начала миссии из региона эвакуировано более тысячи человек. В Россию десятью рейсами доставили более 940 человек, в том числе свыше 420 детей.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что заявки на эвакуацию из Газы российским властям направили свыше 900 человек, из них 639 — россияне, 271 — их родственники. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 ноября говорила, что эвакуации из Газы ожидают еще несколько сотен россиян.

Накануне в Россию прибыли 68 россиян из Газы. Большинство эвакуированных доставляют в пункты временного размещения в Московской и Калужской областях.

Российские власти начали эвакуировать россиян из сектора Газа после старта наземной операции израильской армии в регионе в ответ на атаку исламистского движения ХАМАС на юг Израиля. Первую группу россиян вывели 12 ноября.

КПП «Рафах» — единственный пункт пропуска, который периодически открывают для эвакуации иностранцев и доставки гуманитарной помощи.