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Политика ,  
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Истребители Су-35 сопроводили самолет Путина до Абу-Даби

Истребители Су-35 сопроводили самолет Владимира Путина до Абу-Даби
Российские военные самолеты получили специальные пролетные разрешения от стран, над которыми пролетал президентский лайнер

Истребители Су-35 сопроводили самолет Путина до Абу-Даби
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На протяжении всего полета российского президента Владимира Путина до Абу-Даби лайнер главы государства сопровождали истребители Су-35С. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлет звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса», — сказал Песков.

От государств, через территории которых летел президент и сопровождавшие его борт истребители, были получены специальные разрешения на полет. О каких государствах идет речь, он не уточнил.

Пресс-секретарь президента заявил, что Су-35С хорошо известны в ОАЭ, к этим машинам проявляется повышенный интерес.

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Владимир Путин во время встречи в аэропорту в Абу-Даби

Сопровождение президентского борта истребителями — нередкое явление. Так, например, в 2017 году военные самолеты летели рядом с лайнером Путина, когда он после визита в Сирию направлялся в Египет. В 2021 году во время поездки в Женеву на встречу с президентом США Джо Байденом рядом с «бортом номер один» находились швейцарские истребители. В Берне тогда объяснили это знаком уважения.

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В марте этого года российский А-50 сопровождал лайнер белорусского президента Александра Лукашенко, когда тот возвращался в Минск из Китая.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Владимир Путин ОАЭ Абу-Даби Су-35
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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