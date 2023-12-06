Истребители Су-35 сопроводили самолет Путина до Абу-Даби

Российские военные самолеты получили специальные пролетные разрешения от стран, над которыми пролетал президентский лайнер

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На протяжении всего полета российского президента Владимира Путина до Абу-Даби лайнер главы государства сопровождали истребители Су-35С. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлет звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса», — сказал Песков.

От государств, через территории которых летел президент и сопровождавшие его борт истребители, были получены специальные разрешения на полет. О каких государствах идет речь, он не уточнил.

Пресс-секретарь президента заявил, что Су-35С хорошо известны в ОАЭ, к этим машинам проявляется повышенный интерес.

Сопровождение президентского борта истребителями — нередкое явление. Так, например, в 2017 году военные самолеты летели рядом с лайнером Путина, когда он после визита в Сирию направлялся в Египет. В 2021 году во время поездки в Женеву на встречу с президентом США Джо Байденом рядом с «бортом номер один» находились швейцарские истребители. В Берне тогда объяснили это знаком уважения.

В марте этого года российский А-50 сопровождал лайнер белорусского президента Александра Лукашенко, когда тот возвращался в Минск из Китая.