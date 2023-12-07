Песков объяснил сопровождение самолета Путина в «неспокойный регион»

ОАЭ и Саудовская Аравия — стабильные страны, но регион «полон опасности и непредсказуемости», отметил Песков. Борт Путина сопровождали истребители Су-35, которые получили специальные пролетные разрешения от других стран

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Истребители Су-35С сопровождали самолет Владимира Путина во время визита в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию из соображений безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Регион неспокойный, и если ОАЭ и Саудовская Аравия — это стабильные, безопасные страны, то окружение, регион смежный, безусловно, полон опасности и непредсказуемости», — сказал он (цитата по ТАСС). В связи с этим, добавил пресс-секретарь, меры для обеспечения безопасности президента должны быть предприняты на должном уровне.

«Я думаю, что, безусловно, Путин знает или узнает, кто точно эти летчики», — сказал Песков, отвечая на вопрос, общался ли президент с пилотами.

По словам пресс-секретаря, истребители пилотировали летчики первого класса. Он сообщил, что Россия получила специальные разрешения на полет от государств, через территории которых летел президент и сопровождавшие его борт Cу-35С.

Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию впервые с 2019 года вместе с делегацией, в состав которой вошли члены правительства и представители российского бизнеса. Переговоры с лидерами этих государств проходили в расширенном составе, а затем российский президент общался с ними тет-а-тет. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, ход военных действий на Украине и сотрудничество в формате ОПЕК+.

На 7 декабря запланированы переговоры Путина с президентом Ирана Ибрагитом Раиси, который в четверг прибудет в Москву.