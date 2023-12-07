Новые кадры взлета сопровождавших борт Путина Су-35

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Минобороны опубликовало новые кадры полета истребителей Су-35, которые сопровождали борт Владимира Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию. На кадрах видно, как самолеты взлетают с аэродрома и выполняют полет.

Истребители Су-35 сопровождали борт Путина на всем протяжении полета, от других стран были получены разрешения на пролет военных самолетов. Они несли с собой штатное вооружение. Истребители сопровождали президентский самолет из-за того, что регион, через который летел Путин, «безусловно, полон опасности и непредсказуемости».