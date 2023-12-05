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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ сообщила о самых интенсивных боях с начала операции в секторе Газа

ЦАХАЛ начала самые интенсивные бои с начала наземной операции в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Армия обороны Израиля объявила о начала третьего этапа наземных операций в секторе Газа. В ЦАХАЛ сообщили об ожесточенных боях возле города Джебалия на севере, в районе города Газа Шеджайи и города Хан-Юнис на юге
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images)

Израильские военные ведут интенсивные бои в секторе Газа, армия уже действует в центре города Хан-Юнис на юге региона. Об этом сообщил начальник Южного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ярон Финкельман.

«Мы переживаем самый интенсивный день с начала маневров — по убитым террористам, количеству боестолкновений, ведению огня с земли и с воздуха. Мы намерены продолжать наступать и углублять достижения», — цитирует Финкельмана пресс-служба ЦАХАЛ.

Генерал-майор рассказал, что израильские военные находятся в центре города Джебалия на севере сектора Газа, в центре района Шеджайя в городе Газа, расположенном к востоку от центра, «а теперь и в центре Хан-Юниса».

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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил, что израильские военные перешли к третьему этапу наземных операций в секторе Газа. Он отчитался, что войска ЦАХАЛ захватили многие опорные пункты ХАМАС на севере региона и теперь атакуют пункты на юге. Кроме того, за последние дни военные ликвидировали «множество боевиков ХАМАС», в том числе старших командиров.

«Спустя 60 дней после начала войны наши силы окружают район Хан-Юнис на юге сектора Газа. Одновременно мы продолжаем закреплять наши достижения на севере сектора Газа», — подытожил Халеви.

В «Бригадах Аль-Кассама» — военном крыле ХАМАС — также сообщили о боях в Хан-Юнисе, передает Al Jazeera. Корреспондент телеканала рассказал, что израильские военные проводят масштабные рейды в Джебалии и Хан-Юнисе. Телеканал Al-Aqsa также сообщает, что самые ожесточенные бои в секторе Газа идут возле Джебалии, Хан-Юниса и Шеджайи.

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Авторы
Теги
Яна Ломакина
ЦАХАЛ сектор Газа Израиль ХАМАС
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