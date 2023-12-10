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Спецборт МЧС доставил в Москву еще 100 эвакуированных из сектора Газа

МЧС доставило в Москву еще 100 вывезенных из Газы россиян и их родственников
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Спецборт МЧС России доставил из Египта в Москву 100 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.

О вылете борта с 11-й группой эвакуированных МЧС отчиталось в 02:41 мск. Тогда ведомство не уточнило, сколько человек находится на борту.

Предыдущая, десятая группа россиян и их родственников, вывезенных из сектора Газа, прибыла в московский аэропорт Домодедово 8 декабря. В группу вошли 68 человек.

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Всего с начала гуманитарной миссии из сектора Газа в Россию прибыл 1051 человек, их них 473 ребенка, сообщило МЧС.

В ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что заявки на эвакуацию из Газы российским властям направили свыше 900 человек, из них 639 — россияне, 271 — их родственники.

Теги
МЧС россияне сектор Газа эвакуация
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