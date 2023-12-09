Президент Египта обсудил с Путиным сектор Газа

Абдель Фаттах ас-Сиси (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь ас-Сиси Ахмед Фахми в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«В ходе телефонного разговора обсуждалась региональная ситуация, особенно в секторе Газа и на палестинских территориях, в свете напряженной политической и гуманитарной ситуации», — сказал Фахми. Он уточнил, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Пресс-секретарь египетского президента отметил, что лидеры согласились продолжить предпринимать «серьезные усилия по прекращению огня».

В Кремле о разговоре Путина и ас-Сиси на момент публикации не сообщили.

В прошлый раз президенты созвонились 14 ноября. Тогда Путин поблагодарил египетского коллегу за всестороннее содействие при эвакуации российских граждан из сектора Газа. Лидеры заявили, что урегулировать конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС можно путем создания независимого палестинского государства.

Заявки на эвакуацию из сектора Газа российским властям направили свыше 900 человек, рассказал Путин, из них 639 — россияне, 271 — их родственники. Все группы россиян, которых вывозят из региона, проходят через египетский пункт пропуска «Рафах» на границе с сектором.