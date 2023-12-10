Николая Рыбакова повторно избрали главой «Яблока»

Николая Рыбакова переизбрали во время съезда партии «Яблоко» на пост председателя на второй срок, сообщила пресс-служба партии.

«По результатам тайного голосования делегатов съезда Николай Рыбаков получил 59 голосов «за» (55%)», — говорится в сообщении.

В выборах принимали участие еще три кандидата: руководитель волгоградского отделения «Яблока» Александр Ефимов, депутат гордумы Великого Новгорода Анна Черепанова и зампред московского отделения партии Максим Круглов. За Ефимова проголосовали 26 делегатов, за Черепанову — 12, за Круглова — 10.

«Я услышал ту критику, которая была и в выступлениях делегатов и выступлениях моих коллег по выборам. И много из этого я постараюсь учесть и исправить, но вместе с вами», — сказал Рыбаков в своем обращении к однопартийцам.

В соответствии с новой редакцией устава партии, на пост председателя в этом году могли выдвигаться все члены «Яблока».

Николай Рыбаков был избран на пост главы «Яблока» в 2019 году, он сменил на этой должности Эмилию Слабунову. Ранее, с 2015 года, Рыбаков выполнял обязанности заместителя председателя партии.

Рыбаков окончил экономический факультет Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС), членом «Яблока» является с 1995 году. С 2000 года несколько раз избирался в Санкт-Петербурге муниципальным депутатом, с 2008 по 2015 год был исполнительным директором экологического правозащитного центра «Беллона». С 2009 года занимал должность зампредседателя партии в Петербурге, в 2015 году впервые выдвинул свою кандидатуру на пост главы «Яблока», но не был избран.