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Политика ,  
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Николая Рыбакова повторно избрали главой «Яблока»

Николая Рыбакова переизбрали на пост главы «Яблока» на второй срок

Николая Рыбакова переизбрали во время съезда партии «Яблоко» на пост председателя на второй срок, сообщила пресс-служба партии.

«По результатам тайного голосования делегатов съезда Николай Рыбаков получил 59 голосов «за» (55%)», — говорится в сообщении.

В выборах принимали участие еще три кандидата: руководитель волгоградского отделения «Яблока» Александр Ефимов, депутат гордумы Великого Новгорода Анна Черепанова и зампред московского отделения партии Максим Круглов. За Ефимова проголосовали 26 делегатов, за Черепанову — 12, за Круглова — 10.

«Я услышал ту критику, которая была и в выступлениях делегатов и выступлениях моих коллег по выборам. И много из этого я постараюсь учесть и исправить, но вместе с вами», — сказал Рыбаков в своем обращении к однопартийцам.

В соответствии с новой редакцией устава партии, на пост председателя в этом году могли выдвигаться все члены «Яблока».

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Николай Рыбаков был избран на пост главы «Яблока» в 2019 году, он сменил на этой должности Эмилию Слабунову. Ранее, с 2015 года, Рыбаков выполнял обязанности заместителя председателя партии.

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Рыбаков окончил экономический факультет Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС), членом «Яблока» является с 1995 году. С 2000 года несколько раз избирался в Санкт-Петербурге муниципальным депутатом, с 2008 по 2015 год был исполнительным директором экологического правозащитного центра «Беллона». С 2009 года занимал должность зампредседателя партии в Петербурге, в 2015 году впервые выдвинул свою кандидатуру на пост главы «Яблока», но не был избран.

Теги
партия Яблоко Выборы переизбрание

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