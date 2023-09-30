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Военная операция на Украине ,  
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Суд прекратил дело главы якутского «Яблока» о дискредитации армии

Суд прекратил дело главы якутского отделения «Яблока» о дискредитации армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Анатолий&nbsp;Ноговицын
Анатолий Ноговицын (Фото: пресс-служба партии «Яблоко»)

Якутский городской суд прекратил административное дело о дискредитации армии против председателя регионального отделения партии «Яблоко» Анатолия Ноговицына, сообщила РБК его адвокат Майя Громацкая.

В базе данных на сайте суда также сказано, что дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП в отношении Ноговицына прекращено. В качестве основания в базе указаны «иные обстоятельства», при наличии которых лицо освобождается от административной ответственности.

«Суд принял справедливое решение. Административное дело прекращено в отношении Анатолия Ноговицына. Конечно, мы довольны», — сказала Громацкая РБК.

Протокол о дискредитации армии в отношении Ноговицына составили в конце сентября. Поводом, по информации «Яблока», послужило видео, где политик «перечисляет изменения закона о призыве на военную службу и напоминает позицию партии».

«Сотрудники правоохранительных органов заявили, что Ноговицын «продолжает свою противоправную деятельность по дестабилизации обстановки на территории Республики Саха (Якутия), <...> предпринимает попытки вовлечения граждан к протестной активности», — говорится в сообщении в телеграм-канале партии.

Производство в отношении Ноговицына прекратили, так как материалы дела были подготовлены с ошибками, заявили в пресс-службе «Яблока».

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Это не первое дело о дискредитации армии в отношении Ноговицына. В марте ему назначили штраф в 200 тыс. руб. по соответствующей уголовной статье. Поводом для возбуждения дела стала публикация видеоролика, где Ноговицын «озвучил свое мнение о «частичной мобилизации» и спецоперации», утверждали в партии. Председатель якутского отделения «Яблока» вину не признал.

До этого суд оштрафовал Ноговицына на 30 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии. Причиной, по информации «Яблока», стала публикация ссылки на видеокомментарий журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко о ситуации в Николаеве. «Яблоко» назвало преследование членов партии «политическим».

Теги
дискредитация армии партия Яблоко Якутия прекращение производства административное дело новости
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