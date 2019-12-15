Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Партию возглавил Николай Рыбаков, сменив на этом посту Эмилию Слабунову

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя. Соответствующее решение в ночь на воскресенье принято на съезде «Яблока» в Москве. Трансляция велась на Youtube-канале партии.

Рыбаков набрал 69 голосов, еще один претендент на этот пост Лев Шлосберг заручился поддержкой 40 голосов, Эмилия Слабунова, которая была председателем партии с 2015 года, набрала 19 голосов. Еще два кандидата — Олег Виноградов и Олег Новиков — набрали по два голоса каждый.

Рыбаков принимал участие выборах председателя партии и четыре года. Но тогда он набрал лишь 19 голосов, заняв третье место. Победу тогда во втором туре одержала Слабунова, опередив Шлосберга.

Согласно уставу «Яблока», председателя выбирают на четыре года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков.