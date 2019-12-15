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Политика ,  
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Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Партию возглавил Николай Рыбаков, сменив на этом посту Эмилию Слабунову
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя. Соответствующее решение в ночь на воскресенье принято на съезде «Яблока» в Москве. Трансляция велась на Youtube-канале партии.

Рыбаков набрал 69 голосов, еще один претендент на этот пост Лев Шлосберг заручился поддержкой 40 голосов, Эмилия Слабунова, которая была председателем партии с 2015 года, набрала 19 голосов. Еще два кандидата — Олег Виноградов и Олег Новиков — набрали по два голоса каждый.

Рыбаков принимал участие выборах председателя партии и четыре года. Но тогда он набрал лишь 19 голосов, заняв третье место. Победу тогда во втором туре одержала Слабунова, опередив Шлосберга.

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Согласно уставу «Яблока», председателя выбирают на четыре года. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков.

ХХI съезд партии «Яблока» стартовал в минувшую субботу. Он продлится два дня. В воскресенье ожидается переизбрание политического комитета и бюро, а также контрольных органов партии.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Яблоко, съезд
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