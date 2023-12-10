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Палестино-израильский конфликт ,  
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Телеканал Kan сообщил о бегстве лидера ХАМАС в гумконвое

Kan: лидер ХАМАС Синвар бежал с севера сектора Газа в гумконвое
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Лидер ХАМАС в секторе Газа и один из основателей группировки Яхья Синвар бежал с севера сектора на юг в начале боевых действий с Израилем, сообщил телеканалу Kan израильский чиновник, передает The Times of Israel.

Синвар смог бежать из города Газа, укрывшись в конвое с гуманитарной помощью, который направлялся в сторону Хан-Юниса на юг региона. Лидер группировки спрятался в неназванном транспортном средстве, которое, по информации The Times of Israel, обеспечивало «гуманитарное прикрытие». Издание отметило, что распространение более точных сведений о транспорте, который использовал Синвар, запрещено.

По оценке Израиля, лидер ХАМАС все еще находится в Хан-Юнисе или в одном из расположенных под городом туннелей.

Нетаньяху заявил, что в секторе Газа окружен дом лидера ХАМАС Синвара
Политика
Яхья Синвар (в центре)

7 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Синвар окружен в своем бункере. Местоположение укрытия министр не уточнил. Галант сообщил, что Синвар не контактирует с соратниками, и пообещал, что лидер боевиков будет ликвидирован.

Спустя месяц, 6 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные взяли в кольцо дом Синвара. «Его дом больше не его крепость, он может сбежать, но его поимка — дело времени», — сказал тогда политик. Нетаньяху также напомнил, что израильские военные могут добраться до любого места в секторе Газа.

61-летний Синвар, которого The Guardian наряду с командующим боевым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммедом Ад-Дейфой называла главными организаторами нападения на Израиль, более 20 лет провел в израильских тюрьмах и вышел на свободу в 2011 году. Его освободили во время обмена попавшего в плен израильского солдата Гилада Шалита более чем на тысячу палестинских заключенных. После освобождения Синвар заявил, что «захват израильских солдат — единственный способ освободить заключенных».

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Теги
Израиль ХАМАС Яхья Синвар сектор Газа ЦАХАЛ
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