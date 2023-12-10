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Политика ,  
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Сын Байдена заявил о попытках республиканцев убить его

Сын Байдена: республиканцы пытались убить меня

Сын президента США Джо Байдена бизнесмен Хантер Байден заявил, что критики отца, в том числе республиканцы, пытались его убить. Об этом он рассказал в подкасте американского музыканта Moby (настоящее имя — Ричард Мелвилл Холл), запись есть на YouTube.

«Они пытаются убить меня, зная, что боль от этого будет сильнее, чем мог бы вынести мой отец, и таким образом разрушают его президентство», — сказал Байден-младший.

При этом сын американского президента назвал людей, покушавшихся на него, «больными» и отметил, что они, скорее всего, решили направить свои психологические травмы «во зло». «Дело не во мне», — резюмировал Байден.

Адвокат сына Байдена счел политизированными обвинения в неуплате налогов
Политика

Несколькими днями ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения в неуплате налогов. Прокуроры утверждают, что он как минимум пять лет — с 2016 по 2020 год — не платил налоги, сумма которых составила $1,4 млн (около 129 млн. руб.), а также подавал ложные декларации. Ему грозит до 17 лет заключения.

Ранее, в сентябре, сыну американского президента предъявили обвинения из-за нарушений при покупке оружия. Тогда он, заполняя бланк при покупке револьвера Colt Cobra 38 special в 2018 году, солгал, что не употребляет наркотики. При этом Байден в это время боролся с зависимостью от кокаина.

Джо Байден в мае на фоне сообщений о том, что Хантеру Байдену в скором времени предъявят обвинения, заявил, что его сын «не сделал ничего плохого».

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8 декабря адвокат Байдена-младшего Эбби Лоуэлл назвал обвинения против сына президента политизированными. Спецпрокурор Дэвид Вайс «поддался давлению республиканцев и выдвинул беспрецедентные и неконституционные обвинения в хранении оружия» без новых доказательств по делу, которое начали расследовать пять лет назад, отметил Лоуэлл. Он добавил, что Хантер Байден полностью уплатил налоги более двух лет назад.

«Исходя из фактов и закона, если бы фамилия Хантера была какой-либо другой, а не Байден, обвинения в Делавэре, а теперь и в Калифорнии, не были бы предъявлены», — подчеркнул адвокат.

По информации BBC, интервью Moby с Байденом-младшим было записано еще до того, как ему предъявили обвинения.

Теги
Персоны
Джо Байден Хантер Байден республиканцы США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

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