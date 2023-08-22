Цена газа в Европе превысила $500 за 1 тыс. куб. м

Цены на газ в Европе превысили $500 за 1 тыс. куб. м впервые с июня. Причиной стало ожидание начала забастовок на заводах в Австралии, которые могут затронуть 10% мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ)

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Стоимость газа на нидерландском хабе TTF британской биржи ICE 22 августа превысила $500 за 1 тыс. куб. м впервые с 15 июня. К 15:29 мск цена выросла до $513, рост за сутки составил 9,8%.

За месяц стоимость газа выросла более чем на 50%. Резкий взлет цен связан с ожиданием рынком начала забастовки на трех крупных заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии из-за требований работников повысить зарплаты. 9 августа сотрудники американской Chevron и австралийской Woodside Energy проголосовали за одобрение забастовок на северо-западном шельфе Австралии, в Витстоуне и Горгоне. С тех пор забастовки еще не начались, но они ожидаются к началу сентября. Австралийская группа Offshore Alliance, представляющая интересы профсоюзов, завершит голосование по забастовке на двух предприятиях, управляемых Chevron, к 28 августа.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали, что забастовки могут нарушить около 10% мирового экспорта СПГ и привести к новому «шоку» цен на энергоносители в Европе и Азии. Их оценки подтвердили эксперты, с которыми поговорил РБК. Австралия является ключевым поставщиком СПГ. Согласно данным австралийского Минпрома, ее доля на мировом рынке составляет около 21%, то есть забастовки могут затронуть почти половину поставок газа из этой страны. Почти весь СПГ она продает в Азии: в 2022 году экспорт в Японию составил $34,3 млрд, в Китай — $19,5 млрд, в Южную Корею — $18,6 млрд, на Тайвань — $11,6 млрд, а в остальные страны — только $6,6 млрд. Почти весь объем направляется в организация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), к июню 2023 года доля Австралии в поставках СПГ в регион превысила 70%.

Если поставки из Австралии в привычных объемах снизятся, то ее могут заменить другие крупные производители, включая Катар и США, сказал РБК управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По данным Минпрома Австралии, эти две страны занимают 20 и 19% мирового экспорта СПГ соответственно. К тому же они являются основными поставщиками газа в ЕС, то есть для Европы это чревато новым удорожанием из-за обострения конкуренции со странами Азии, прогнозирует Жарский.

Если забастовки прервут экспорт со всех трех австралийских заводов на два месяца, то цены на газ в течение августа могут вырасти до $579,6 за 1 тыс. куб. м и до $1124,6 за 1 тыс. куб. м зимой, прогнозировала аналитик американского инвестбанка Goldman Sachs Саманта Дарт. Но рост цен вряд ли будет устойчивым, поскольку забастовка может быть оперативно предотвращена, так как Woodside Energy и Сhevron ведут переговоры с профсоюзами, указывает старший аналитик инвестбанка «Синара» Кирилл Бахтин. Цены подскочили мгновенно на факторе будущих рисков повышенного спроса на газ, сейчас они будут в плавающем состоянии и многое будет зависеть от длительности забастовок на австралийских предприятиях, согласен Жарский.

С учетом завершения ремонтных работ на двух крупнейших в России СПГ-заводах «Сахалин-2» (50% плюс одна акция у «Газпрома») и «Ямал-СПГ», подконтрольном НОВАТЭКу, в конце лета российский экспорт сжиженного газа сможет частично заместить выпадающие объемы австралийского газа на мировом рынке, предполагает старший менеджер консалтинговой компании НЭО Артем Максименко. Но российские компании вряд ли смогут существенно нарастить объемы экспорта СПГ, поскольку некоторые из их линий сжижения уже работают с превышением номинальной мощности, говорит Бахтин.