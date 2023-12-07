При тушении пожара в Донецке после обстрела погибли два сотрудника МЧС

При тушении пожара после обстрела Донецка погибли два сотрудника МЧС

Два сотрудника МЧС России погибли во время тушения пожара в Донецке после обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщило МЧС Донецкой Народной Республики в своем телеграм-канале.

В результате обстрела Буденновского района Донецка разгерметизировались цистерны с битумом, из-за чего начался пожар. Во время тушения пожара начался повторный обстрел.

Повреждения получили шесть единиц пожарной техники, пострадали 13 сотрудников МЧС. Их госпитализировали в состоянии различной степени тяжести.

В главном управлении МЧС России уточнили, что погибли 35-летний Сергей Быстрицкий и 25-летний Руслан Старков. Глава МЧС России Александр Куренков назвал их гибель «невосполнимой утратой для ведомства». «Светлая память о каждом герое живет в сердцах коллег», — сказал министр.

В МЧС подчеркнули, что «сотрудники выполняли свой долг до последней минуты». Ведомство выразило соболезнования их родным и близким.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в период с 9:00 до 21:00 6 декабря Донецк подвергся обстрелам со стороны ВСУ 12 раз. По его данным, украинские войска выпустили в сторону Буденновского, Ворошиловского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов города 19 снарядов калибром 155 мм, одну противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM, четыре ракеты из реактивной системы залпового огня, а также сбросили пять бомб с беспилотников.

Помимо сотрудников МЧС пострадали четыре женщины и трое мужчин. Повреждены многоквартирные дома и здание котельной.