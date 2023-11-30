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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили украинский беспилотник

Минобороны заявило о сбитом силами ПВО украинском дроне в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщило Минобороны России.

«Сегодня около 17:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Позже губернатор Александр Богомаз уточнил в своем телеграм-канале, что дрон уничтожили над Комаричским районом, пострадавших и разрушений нет.

Российские военные уже второй раз за день сбивают дроны. Первый сбили около 7:00 мск в Белгородской области.

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Брянская область с начала военной операции неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Так, в ночь на 26 ноября средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника в регионе. По словам губернатора Александра Богомаза, два дрона самолетного типа уничтожили над Карачевским и Брянским районами, еще два беспилотника над Брянским районом. Пострадавших и разрушений в обоих случаях не было.

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Теги
Брянская область беспилотники дроны Минобороны
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