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Военная операция на Украине ,  
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Поселок Суземка в Брянской области попал под обстрел

Богомаз: поселок Суземка попал под обстрел ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Суземка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена кровля производственного помещения, имеются частичные разрушения хозяйственных построек», — уточнил глава региона.

Богомаз отметил, что обследование поселка продолжается, на месте работают оперативные и экстренные службы.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Брянская область с начала военной операции неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Так, 30 ноября силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник. Губернатор уточнил, что дрон уничтожили над Комаричским районом, пострадавших и разрушений не было.

В ночь на 26 ноября средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника в регионе. По словам Богомаза, два дрона самолетного типа уничтожили над Карачевским и Брянским районами, еще два беспилотника — над Брянским районом. Пострадавших и разрушений в обоих случаях не было.

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Теги
Брянская область обстрелы ВСУ Александр Богомаз Украина
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