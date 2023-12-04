В Магаданской области отменили автобусные рейсы из-за морозов

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В Магаданской области из-за прогнозируемых сильных морозов отменили два автобусных рейса, сообщило региональное Министерство дорожного хозяйства и транспорта.

По данным метеорологов, 5 и 6 декабря в Сусуманском и Ягоднинском муниципальных округах ожидается снижение температуры воздуха до минус 53 градусов. В связи с этим «во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций» выполнение рейсов по маршрутам № 501/502 Магадан — Сусуман — Магадан и № 551/552 из Магадана в поселок Синегорье Ягоднинского района перенесли на 7 декабря.

В ночь на 5 декабря в Сусуманском и Ягоднинском округах ожидается температура до минус 45–50 градусов, предупредило магаданское управление МЧС. В Магадане прогнозируется минус 22–24 градуса.

В Ханты-Мансийском автономном округе из-за сильных морозов 4 декабря отменили очные занятия для школьников первой смены в нескольких муниципалитетах. Столбики термометров в некоторых районах опустились до минус 35,5 градуса.

Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил, что с 4 по 8 декабря в регионе ожидается аномально холодная погода — температура воздуха будет ниже нормы на 15 градусов и более. В ночь на 5 декабря ожидается температура до минус 40 градусов, днем — до минус 23 градусов, местами до минус 32.