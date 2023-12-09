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Политика ,  
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В Белом доме отреагировали на решение Путина баллотироваться в президенты

Белый дом о выдвижении Путина на новый срок: гонка будет что надо

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассмеялся после того, как ему задали вопрос о мнении властей США по поводу желания президента России Владимира Путина переизбраться на новый срок.

«Ну, гонка будет что надо, не так ли? Это все, что я могу сказать по этому поводу», — сказал Кирби, следует из расшифровки брифинга на сайте Белого дома.

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8 декабря Путин заявил, что будет выдвигаться на новый президентский срок. Он сказал об этом в конце церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, по окончании которой глава государства должен был пригласить награжденных на традиционный бокал шампанского. К Путину подошел спикер парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога и попросил выдвинуться на выборы в 2024 году.

В Белом доме отреагировали на решение Путина баллотироваться в президенты
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«Сейчас такое время, когда надо принимать решения. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин. Он не уточнил, пойдет ли на выборы, которые должны состояться в середине марта 2024 года, как самовыдвиженец, как это было в 2018 году.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление президента, сказал, что оно не было заготовкой и являлось абсолютно спонтанным. «Он реагировал на обращение людей героических. Поэтому да, это была реакция на обращение людей», — добавил Песков. Он уточнил, что де-юре Путин еще не зарегистрирован кандидатом.

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Путин побеждал на выборах президента четыре раза. В 2000 году, будучи исполняющим обязанности главы государства, он набрал 51,95%, в 2004 году — 71,31%, в 2012 году — 63,6%, в 2018-м — 76,69%. В 2020-м одобренные поправки в Конституцию позволили Путину в третий раз подряд идти на выборы.

Теги
Персоны
Джон Кирби Белый дом США Владимир Путин выборы президента
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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