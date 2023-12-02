Российские боевые корабли прибыли на бывшую базу СССР во Вьетнаме
В международный порт Камрань во Вьетнаме с деловым визитом прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга», передает корреспондент ТАСС.
В церемонии встречи кораблей приняли участие генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при посольстве России во Вьетнаме. Дипломат назвал Камрань очень важным портом для России. «Более двух десятилетий он верой и правдой служил в качестве пункта материально-технического обеспечения кораблей Тихоокеанского флота», — отметил он.
По словам Садыкова, регулярные визиты российских военных моряков во вьетнамские порты вносят значительный вклад в укрепление партнерства между Россией и Вьетнамом «в интересах мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Визит отряда кораблей ТОФ продлится до 4 декабря.
В 1979 году СССР и Вьетнам подписали соглашение сроком на 25 лет, согласно которому порт Камрань стал использоваться как пункт материально-технического обеспечения советского Военно-морского флота. В дальнейшем здесь была создана крупнейшая советская военная база за рубежом общей площадью 100 кв. км с численностью личного состава около 6 тыс. человек.
В 2001 году власти России решили не продлевать договор со Вьетнамом и досрочно эвакуировать базу. Через 12 лет президенты России и Вьетнама Владимир Путин и Чыонг Тан Шанг подписали соглашение о создании в Камрани совместной базы для обслуживания и ремонта подводных лодок. С 2014 года, согласно договоренности между двумя странами, российские боевые корабли могут пользоваться портом в упрощенном порядке — для захода в Камрань требуется только уведомление портовых властей.