Российские боевые корабли прибыли на бывшую базу СССР во Вьетнаме

Камрань некоторое время была крупнейшей военно-морской базой СССР за рубежом. В порт с деловым визитом прибыли большой противолодочной корабль «Адмирал Пантелеев» и танкер «Печенга»

Корабль «Адмирал Пантелеев» (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

В международный порт Камрань во Вьетнаме с деловым визитом прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга», передает корреспондент ТАСС.

В церемонии встречи кораблей приняли участие генеральный консул России в Хошимине Тимур Садыков и сотрудники аппарата военного атташе при посольстве России во Вьетнаме. Дипломат назвал Камрань очень важным портом для России. «Более двух десятилетий он верой и правдой служил в качестве пункта материально-технического обеспечения кораблей Тихоокеанского флота», — отметил он.

По словам Садыкова, регулярные визиты российских военных моряков во вьетнамские порты вносят значительный вклад в укрепление партнерства между Россией и Вьетнамом «в интересах мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Визит отряда кораблей ТОФ продлится до 4 декабря.