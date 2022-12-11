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Общество ,  
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Власти Аляски не дали российским дипломатам посетить могилы военных СССР

Власти Аляски не разрешили дипломатам из России посетить кладбище с могилами военных СССР

Власти Аляски не разрешили российским дипломатам посетить военно-мемориальное кладбище Форт-Ричардсон, где находятся могилы советских военнослужащих, сообщила ТАСС заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова.

«К сожалению, местные американские власти без объяснения причин не разрешили дипломатам посольства посетить национальное кладбище Форт-Ричардсон и преклонить колено перед могилами советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942–1945 годах», — сказала Шумова.

Она также отметила, что Госдепартамент не ответил на дипломатическую ноту посольства с просьбой разрешить посетить кладбище.

Национальное кладбище Форт-Ричардсон находится на территории американской военной базы недалеко от города Анкоридж, штат Аляска. На нем похоронены военные, погибшие во время Второй мировой войны.

Изначально кладбище было разделено на два участка, на одном были похоронены солдаты стран — союзников США, на другом — японские военные, погибшие в боях за Алеутские острова. 

На кладбище похоронены девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских лиц. Они погибли при перегоне в СССР самолетов из США в рамках программы ленд-лиза. Из-за того что кладбище расположено на территории действующей военной базы, для его посещения необходимо иметь специальное разрешение.

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0
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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