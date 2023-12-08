Власти Казахстана забрали у ArcelorMittal шахту, где погибли горняки

Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве Казахстана (Фото: primeminister.kz)

Группа компаний Allur предпринимателя Андрея Лаврентьева стала новым инвестором металлургического предприятия «АрселорМиттал Темиртау». Об этом сообщил на брифинге министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев.

«Соглашение между правительством Казахстана и «АрселорМитталом» можно назвать мегасделкой, оно имеет исключительное значение для нашей страны. Мы избежали множества рисков, с которыми столкнулись правительства других стран», — сказал министр. Он также отметил, что считает справедливым вернуть предприятию историческое название «Кармет».

Ранее пресс-служба Министерства промышленности и строительства Казахстана сообщила, что казахстанский государственный фонд прямых инвестиций Qazaqstan Investment Corporation стал владельцем всех акций металлургических предприятий «АрселорМиттал Темиртау» и «АрселорМиттал Тубуляр Продуктс Актау». Изначально их материнская компания оценила стоимость активов в $3,5 млрд, однако по итогам переговоров сумма сделки составила $286 млн. За ту же сумму предприятия приобрела Allur.

«АрселорМиттал Темиртау» — крупное горно-металлургическое предприятие Казахстана. 28 октября на шахте им. Костенко в Караганде, которая принадлежала компании, произошел взрыв метана. В результате аварии погибли 46 человек. После этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау» и сменил в ней руководство. День спустя пресс-служба АМТ сообщила, что компания заключила соглашение о передаче активов правительству.

«АрселорМиттал Темиртау» входило в состав международного концерна ArcelorMittal, председателем правления которого выступает индийский бизнесмен Лакшми Миттал.