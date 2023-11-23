Бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане сменили название

В логотипе «I’M» вместо точки над буквой «i» изображено сердце. McDonald’s приостановил работу ресторанов в стране в ноябре 2022 года. В январе они заработали под вывесками «Мы открыты». В августе их заменили на имена сотрудников

Фото: foodsolutions.kaz / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане будут работать под брендом I’M, пишет Kapital.kz. В логотипе «I’M» роль точки над буквой «i» выполняет сердце.

«Мы долго готовились к запуску нового бренда наших ресторанов и наконец-то рады познакомить наших гостей с ним. С радостью объявляю о продолжении работы ресторанов всей сети в Казахстане под новым брендом I’M», — сказал генеральный директор компании Food Solutions KZ (управляет сетью) Асет Машанов. Он пояснил, что основой нового бренда стала философия «Я важен».

С одной стороны, «I’M» («айм» или «айэм») — это просто «я», отметили в компании. «Мы хотим, чтобы каждый гость наших ресторанов мог легко дополнить название и сказать себе и всему миру «я важен», «мои достижения — это то, чем я могу гордиться», — уточнили там.

С другой, «I’M» с сердцем вместо точки над «i» («айловэм») означает «я люблю «м», в котором буква «м» отсылает к прежнему названию сети ресторанов и «отражает преемственность, а именно сохранение высоких стандартов качества сервиса и продукции ресторанов», сказали в Food Solutions KZ.

Первый ресторан под брендом McDonald’s в стране был открыт в 2016 году. На данный момент у Food Solutions KZ работают 24 точки в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде.

McDonald’s приостановил работу своих ресторанов в Казахстане в ноябре 2022 года. Bloomberg сообщал, что из-за нарушения цепочек поставок заведения не смогли закупать мясо из России. По данным источников агентства, американская компания запретила казахстанскому франчайзи покупать фарш у российских поставщиков. McDonald’s ушел из России после начала военных действий на Украине. Бизнес перешел к бизнесмену Александру Говору, рестораны теперь работают под брендом «Вкусно — и точка».

В январе бывшие рестораны McDonald’s открылись без названия. На вывесках было написано «Біз ашықпыз/Мы открыты». В августе они были обновлены: «Мы открыты» изменили на имена сотрудников — например, «Мен Мәдиярмын» («Я — Мадияр») и др.