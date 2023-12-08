Бастрыкин: СК выявил за год 336 коррупционеров с особым правовым статусом

СК выявил 336 коррупционеров с особым правовым статусом за год

За девять месяцев 2023 года следователи привлекли к ответственности 336 коррупционеров с особым правовым статусом — депутатов, адвокатов и прокуроров, сообщил ТАСС председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Это на 2% больше, чем за тот же период в 2022 году.

«Среди них 174 должностных лица органов местного самоуправления, 9 депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, 1 депутат Госдумы, 47 адвокатов, 51 член избирательных комиссий, 36 руководителей следственных подразделений и следователей правоохранительных органов, 10 прокуроров и их помощников, 6 судей», — уточнил Бастрыкин.

В 2022 году к уголовной ответственности за коррупцию привлекли 1,4 тыс. сотрудников правоохранительных органов и 679 военных.

3 ноября генпрокурор Игорь Краснов посетовал, что в России остается проблема с выявлением коррупционных преступлений. По его словам, «лишь пятая их часть ставится на учет в год совершения». Краснов отметил, что по отдельным вопросам «назрела необходимость совершенствования законодательной базы в сфере противодействия коррупции».

В апреле 2023 года замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Аслан Юсуфов сообщил, что за 2022 год в России выявили 35 тыс. коррупционных преступлений. Ущерб от них составил 56,5 млрд руб.