Экс-министр Чувашии признался в коррупции

Бывший глава минтранса Чувашии заключал контракты на ремонт дорог с компанией знакомого, которая не соответствовала требованиям, сообщает СК. Он ушел в отставку осенью — после того, как прокуратура нашла 555 нарушений

Владимир Осипов (Фото: сайт министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республик)

Бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова обвинили в превышении должностных полномочий, совершенных из корыстной и личной заинтересованности, а также в организации неправомерного оборота средств платежей. Он признал вину, сообщает Следственный комитет.

Первое уголовное дело (п. «е» ч. 3 ст. 286) касается событий прошлого декабря. Следствие полагает, что Осипов организовал заключение муниципального контракта на разработку проектной документации, капитальному ремонту и содержанию одной из дорог Чебоксар с компанией, которой руководил его знакомый. На самом деле эта организация не отвечала требованиям, необходимым для выполнения контракта. По подсчетам СК, ущерб бюджету Чувашии превысил 7 млн руб.

Второе уголовное дело (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 187) относится к событиям июня 2022-го. По версии ведомства, Осипов организовал предоставление в чувашское казначейство фиктивного платежного поручения, согласно которому деньги следовало направить на цели, не связанные с контрактом на который они выделялись. Минфин Чувашии заблокировал этот перевод средств.

Бывший министр в присутствии адвокат признал вину в полном объеме и дал показания на соучастника, резюмируют в СК. По первому делу ему грозит до десяти лет заключения, по второму — до шести.

Осипов ушел в отставку в октябре 2023 года. Незадолго до этого чувашская прокуратура нашла 555 нарушений при реализации национальных и региональных проектов, в том числе были отмечены проблемы с выполнением программы «Региональная и местная дорожная сеть». На нее из бюджета выделили 4,6 млрд руб., кассовое исполнение на 31 августа составило менее 50% — порядка 2,2 млрд руб. По инициативе региональной прокуратуры, в минстрансе и минфине Чувашии прошли обыски, писал ТАСС со ссылкой на источники.

Глава Чувашии Олег Николаев, объявляя об отставке Осипова, поблагодарил его, но и отметил, что надеется на «объективную оценку» следственными органами «допущенных нарушений» в соответствии с законом. О задержании Осипова стало известно накануне, 1 декабря.

По данным телеграм-канала Mash, дело против Осипова связано с хищениями, совершенными его сыном Артемом. Тот владел компанией «Ярд» — она получала контракты от фирмы «Дорстар» на ремонт дорог в Чебоксарах в обход тендеров, но работы не завершались в срок, пишет Mash, а в конце сентября в связи с делом проходили обыски у Осипова-старшего и в компаниях, которые могли быть связаны с «Ярдом».





