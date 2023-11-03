Генпрокурор посетовал на позднее выявление коррупционных преступлений

Игорь Краснов (Фото: Гавриил Григоров / kremlin.ru)

В России по-прежнему остается проблема с выявлением коррупционных преступлений — их обнаруживают слишком поздно, заявил генпрокурор Игорь Краснов на координационном совещании руководителей правоохранительных органов по вопросу состояния работы в сфере противодействия коррупции.

«Остается нерешенной проблема позднего выявления коррупционных преступлений. Лишь пятая их часть ставится на учет в год совершения», — сказал Краснов. Он отметил, что это приводит к «невосполнимой утрате доказательств, сокрытию и легализации коррупционерами преступных доходов».

Краснов добавил, что необходимо скорректировать деятельность правоохранительных органов по возмещению ущерба от преступлений на почве коррупции. Он подчеркнул, что это работа следователей и оперативников.

Подводя итоги совещания, генпрокурор заявил, что по отдельным вопросам «назрела необходимость совершенствования законодательной базы в сфере противодействия коррупции».

В апреле 2023 года замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Аслан Юсуфов сообщил, что за 2022 год в России выявили 35 тыс. коррупционных преступлений. Ущерб от них составил 56,5 млрд руб.

По словам Юсуфова, 105 тыс. человек допустили нарушения, связанные с исполнением антикоррупционных запретов и ограничений.