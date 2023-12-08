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Общество ,  
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«Аэрофлот» восстановил систему бронирования билетов

«Аэрофлот»: систему бронирования билетов Leonardo восстановили после сбоя

Систему бронирования билетов Leonardo восстановили, она снова стала доступна для клиентов, сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

«На данный момент оформление билетов «Аэрофлота» снова доступно во всех каналах продаж», — уточнил авиаперевозчик.

Днем 7 декабря «Аэрофлот» предупредил пассажиров о сбое в системе бронирования Leonardo. Перевозчик уточнил, что система регистрации пассажиров в аэропортах, на сайте и в приложении работала в штатном режиме.

«Ростех» сообщил о мощной DDoS-атаке на систему бронирования Leonardo
Политика
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Систему бронирования Leonardo, разработанную компанией «Сирена-Трэвел», используют почти все российские авиакомпании. Последний крупный сбой Leonardo произошел в конце сентября. Тогда с трудностями столкнулись пассажиры при регистрации в аэропортах. В «Ростехе», аффилированным с «Сиреной-Трэвел», заявили, что на систему совершили массовую DDoS-атаку из-за рубежа.

На платформу Leonardo российские авиакомпании перешли в прошлом году.

Теги
Аэрофлот бронирование перелеты

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Подробнее

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