«Аэрофлот» восстановил систему бронирования билетов

Систему бронирования билетов Leonardo восстановили, она снова стала доступна для клиентов, сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

«На данный момент оформление билетов «Аэрофлота» снова доступно во всех каналах продаж», — уточнил авиаперевозчик.

Днем 7 декабря «Аэрофлот» предупредил пассажиров о сбое в системе бронирования Leonardo. Перевозчик уточнил, что система регистрации пассажиров в аэропортах, на сайте и в приложении работала в штатном режиме.

Систему бронирования Leonardo, разработанную компанией «Сирена-Трэвел», используют почти все российские авиакомпании. Последний крупный сбой Leonardo произошел в конце сентября. Тогда с трудностями столкнулись пассажиры при регистрации в аэропортах. В «Ростехе», аффилированным с «Сиреной-Трэвел», заявили, что на систему совершили массовую DDoS-атаку из-за рубежа.

На платформу Leonardo российские авиакомпании перешли в прошлом году.