Авиакомпании сообщили о сбое системы бронирования

Из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo затруднена работа сервисов бронирования билетов и услуг, онлайн-регистрации и регистрации в аэропортах. «Ростех» заявил, что система подверглась DDOS-атаке из-за рубежа

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В системе бронирования Leonardo компании «Сирена-Трэвэл» (аффилирована с госкорпорацией «Ростех») произошел сбой. Из-за этого есть затруднения в регистрации пассажиров в аэропортах на рейсы «Аэрофлота», «России», «Победы», говорится в сообщениях авиакомпаний, поступивших в РБК.

В «Ростехе» заявили РБК, что система подверглась массовой DDOS-атаке из-за рубежа. Позднее представитель госкорпорации уточнил, что «систему подняли, сервисы восстановили работоспособность».

«Затруднена работа сервисов бронирования билетов и услуг, онлайн-регистрации и регистрации в аэропортах маршрутной сети авиакомпании «Победа», — уточнили в компании.

В авиакомпаниях «Аэрофлот», «Россия», Azur Air и Red Wings также сообщили о затруднениях в регистрации пассажиров на рейсы в аэропортах маршрутной сети компании. Представитель «Уральских авиалиний» рассказал РБК, что авиакомпания тоже столкнулась со сбоем в системе Leonardo.

Пассажиров попросили приезжать в аэропорт заранее, так как регистрация на рейсы происходит в ручном режиме.

Позднее «Аэрофлот», «Россия» и Azur Air сообщили, что работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена, а затруднения с регистрацией в аэропортах устранены.

Программист в еще одной крупной российской авиакомпании добавил, что локальные проблемы сохраняются.

В пресс-службе «России» уточнили, что в связи со сбоем было задержано отправление шести рейсов из Шереметьево:

FV6311 в Калининград на 1 час;

FV6585 в Пермь на 1 час;

FV6483 в Мурманск на 45 минут;

FV6075 в Ульяновск на 1 час;

FV6085 в Санкт-Петербург на 25 минут;

FV6717 в Сочи на 20 минут.

Помимо этого, задерживается вылет обратного рейса FV6570 из Сочи.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу «Сирена-Трэвэл», а также к представителям авиакомпаний Utair, Smartavia, которые используют систему Leonardo.

В 2022 году российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования — платформу Leonardo, разработанную «Сиреной-Трэвэл», компанией, аффилированной с «Ростехом».