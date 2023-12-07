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Политика ,  
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Власти Финляндии назвали сроки принятия решения по границе с Россией

Орпо: Хельсинки примет решение по открытию границы не раньше 13 декабря
Фото: Lehtikuva / Reuters
Фото: Lehtikuva / Reuters

Правительство Финляндии примет решение по открытию контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией не раньше 13 декабря, сообщил глава правительства Петтери Орпо. Его слова приводит Demokraatti.fi.

«Мы по-прежнему ежедневно следим за развитием ситуации. В конце концов, цель состоит в том, чтобы мы смогли вернуться к нормальной жизни. До конца этого двухнедельного перерыва мы посмотрим, как обстоит дело, тогда у нас будет возможность открыть [КПП на границе с Россией]», — сказал Орпо журналистам в парламенте.

На финско-российской границе есть девять КПП. Первые четыре из них (с российской стороны — МАПП «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», они находятся в Ленинградской области и Карелии) закрыли в ночь на 18 ноября. Хельсинки собирался открыть их не ранее 18 февраля 2024 года. С 25 ноября временно прекратили работу еще три КПП на границе с Карелией и Мурманской областью. В конце ноября финская сторона объявила, что все пункты закрываются до 13 декабря.

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Фото:Lauri Heino / Lehtikuva / Reuters

Свои действия Хельсинки объяснил наплывом мигрантом из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в страну через российскую территорию. По мнению финской стороны, Москва им помогает, несмотря на то, что у многих из них нет документов для прохода через нее.

6 декабря заместитель командующего пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен сказал, что власти страны раздумывают открыть погранпереходы на границе с Россией 14 декабря. Он уточнил, что уберут не все заграждения, а только часть, потому что не исключено, что КПП вновь придется закрыть.

МИД России назвал обвинения финской стороны «очень странными». В Кремле сочли, что Хельсинки решил сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Москвой.

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Теги
Финляндия Россия КПП граница мигранты

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