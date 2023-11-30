Правительство запустило льготную ипотеку в Арктике

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Льготные ипотечные кредиты в рамках дальневосточной ипотеки смогут получить жители Арктической зоны России, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Саму программу переименовали в «Дальневосточную и арктическую ипотеку».

Соответствующее решение приняли по поручению президента Владимира Путина.

Люди, проживающие в Арктической зоне, смогут приобрести жилье по ставке не более 2% годовых, сообщили в правительстве. Максимальная сумма льготного займа по этой ипотечной программе составит 6 млн руб. Программа доступна для:

педагогов и медработников, которые работают в Арктике не менее пяти лет;

молодых супругов не старше 35 лет;

одиноких родителей, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка;

людей, получивших земельные участки по программе «Дальневосточный гектар»;

участников региональных программ трудовой мобильности.

В Арктическую зону входят девять регионов: Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Карелия и Коми, Якутия, Красноярский край и Архангельская область.

В июле Путин подчеркнул стратегическую важность Арктической зоны для России и призвал создать «человеческие условия» для людей, которые живут в этих регионах.

Дальневосточную ипотеку в России запустили в 2019 году. Она подразумевает выдачу кредитов под 2% на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Программа направлена на улучшение жилищных условий в регионе и развитие местного строительного рынка. Оформить ее можно сроком до 242 месяцев, или более 20 лет. Воспользоваться этой программой можно только один раз в жизни. Изначально льготы действовали до 2025 года, но в декабре 2022 года их продлили до 2030 года. В 2023–2025 годах на реализацию этой программы предусмотрено порядка 70 млрд руб.