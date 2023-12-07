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Общество ,  
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В фонде Пахмутовой опровергли сообщения о ее госпитализации

В фонде Пахмутовой опровергли сообщения о ее госпитализации из-за приступа
Александра Пахмутова
Александра Пахмутова (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Сообщения о госпитализации композитора Александры Пахмутовой являются ложными, с ней все в порядке, сообщил РБК директор ее фонда Евгений Малышко.

«С Александрой Николаевной все в порядке, абсолютно придуманные вещи», — заявил Малышко.

О госпитализации 94-летней Пахмутовой ранее написал телеграм-канал Mash. По его данным, пианистка сама обратилась к врачам из-за плохого самочувствия, медики поставили ей предварительный диагноз — сердечный приступ. После этого женщина попала в больницу.

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Николай Добронравов

17 сентября после продолжительной болезни умер муж Пахмутовой — поэт-песенник Николай Добронравов. Ему было 94 года. В декабре 2020 года супруги заразились коронавирусом, в январе следующего года их выписали из больницы.

Александра Пахмутова — советский и российский композитор и пианист. Она написала более 400 песен, которые исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, «Песняры», Анна Герман, Муслим Магомаев и другие. Среди ее наград — орден «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степени, два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени и орден Дружбы народов.

Теги
Александра Пахмутова композитор госпитализация сердечный приступ новости

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