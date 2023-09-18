Путин в телеграмме Пахмутовой назвал Добронравова «настоящим творцом»
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования композитору Александре Пахмутовой в связи со смертью ее мужа поэта-песенника Николая Добронравова. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход — большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас», — написал президент России.
В поэзии Добронравова, по мнению Путина, отразились «яркие, незабываемые страницы истории великой страны, трудовые свершения современников, их мечты и стремления, мужество и сила духа», а также человеческое достоинство.
«Убежден, что честное, вдохновенное, удивительно искреннее творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени», — заключил глава государства.
О смерти Добронравова стало известно в ночь на 17 сентября. Поэту-песеннику было 94 года, он умер после продолжительной болезни.
Добронравов родился в 1928 году в Ленинграде, он окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР. В числе известных песен, которые он написал, — «Надежда», «И вновь продолжается бой», «Трус не играет в хоккей», «Птица счастья». В конце 2020 года поэта вместе с супругой госпитализировали с коронавирусом. В январе 2021 года пару выписали из больницы.
Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, писал мэр города Сергей Собянин.
Поэт был награжден премией Ленинского комсомола за стихи к циклам комсомольских песен, орденом Знак Почета, Государственной премией СССР, орденом Трудового Красного Знамени, орденом За заслуги перед Отечеством III степени, орденом За заслуги перед Отечеством II степени.
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