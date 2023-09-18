Путин в телеграмме Пахмутовой назвал Добронравова «настоящим творцом»

Николай Добронравов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования композитору Александре Пахмутовой в связи со смертью ее мужа поэта-песенника Николая Добронравова. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход — большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас», — написал президент России.

В поэзии Добронравова, по мнению Путина, отразились «яркие, незабываемые страницы истории великой страны, трудовые свершения современников, их мечты и стремления, мужество и сила духа», а также человеческое достоинство.

«Убежден, что честное, вдохновенное, удивительно искреннее творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени», — заключил глава государства.

О смерти Добронравова стало известно в ночь на 17 сентября. Поэту-песеннику было 94 года, он умер после продолжительной болезни.

Добронравов родился в 1928 году в Ленинграде, он окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР. В числе известных песен, которые он написал, — «Надежда», «И вновь продолжается бой», «Трус не играет в хоккей», «Птица счастья». В конце 2020 года поэта вместе с супругой госпитализировали с коронавирусом. В январе 2021 года пару выписали из больницы.

Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, писал мэр города Сергей Собянин.

Поэт был награжден премией Ленинского комсомола за стихи к циклам комсомольских песен, орденом Знак Почета, Государственной премией СССР, орденом Трудового Красного Знамени, орденом За заслуги перед Отечеством III степени, орденом За заслуги перед Отечеством II степени.