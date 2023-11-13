Олег Дерипаска отозвал иск к Елизавете Осетинской

Елизавета Осетинская (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Бизнесмен Олег Дерипаска отозвал иск к журналистке Елизавете Осетинской (признана иноагентом), после удаления ею оспариваемых им сведений. Об этом сообщил РБК адвокат истца Алексей Мельников.

«В процессе судебного рассмотрения нам удалось убедить защиту журналистки Елизаветы Осетинской, что единственным разумным выходом является добровольное удаление оспариваемых сведений. Ложные сведения были удалены, и поэтому мы отозвали предъявленные к ней исковые требования», — рассказал юрист.

В отношении основательницы фонда «Русь сидящая» (признан иноагентом) Ольги Романовой (также иноагент) исковые требования расширены, добавил Мельников.

Теперь Дерипаска оспаривает также ее высказывания в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана иноагентом) и просит суд обязать ее опубликовать опровержение своих слов. Заседание по этому иску запланировано на 6 декабря, уточнил адвокат.

Дерипаска подал в суд на Осетинскую и Романову в конце июля. Поводом для иска о защите чести, достоинства и деловой репутации стало утверждение Романовой в интервью проекту «Это Осетинская», что бизнесмену принадлежат две частные военные компании. «Данная информация не соответствует действительности и является клеветой», — заявил адвокат Дерипаски.

РБК обратился за комментарием к Елизавете Осетинской и Ольге Романовой.