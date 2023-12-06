Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень

Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и ОАЭ

Владимир Путин во время встречи в аэропорту в Абу-Даби (Фото: Андрей Гордеев / Sputnik / Reuters)

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В Дубае стартовали переговоры президента России Владимира Путина и главы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече Путин заявил, что отношения двух стран вышли на «беспрецедентно высокий уровень». Он отметил, что находится в постоянном контакте с Аль Нахайяном, а «Объединенные Арабские Эмираты — главный торговый партнер России в арабском мире».

Также Путин поблагодарил коллегу за открытие русской школы в ОАЭ и предоставление участка для строительства православного храма. Российский лидер пообещал Аль Нахайяну обсудить ситуацию в горячих точках — прежде всего относительно конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Путина сопровождает российская делегация. В нее вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Российский президент посетил ОАЭ впервые с 2019 года. Самолет, на котором летел Путин, сопроводили истребители Су-35С Воздушно-космических сил России.