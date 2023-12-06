 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и ОАЭ

Путин: отношения России и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень
Владимир Путин во время встречи в аэропорту в Абу-Даби
Владимир Путин во время встречи в аэропорту в Абу-Даби (Фото: Андрей Гордеев / Sputnik / Reuters)

Путин заявил о беспрецедентном уровне отношений России и ОАЭ
Video

В Дубае стартовали переговоры президента России Владимира Путина и главы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече Путин заявил, что отношения двух стран вышли на «беспрецедентно высокий уровень». Он отметил, что находится в постоянном контакте с Аль Нахайяном, а «Объединенные Арабские Эмираты — главный торговый партнер России в арабском мире».

Также Путин поблагодарил коллегу за открытие русской школы в ОАЭ и предоставление участка для строительства православного храма. Российский лидер пообещал Аль Нахайяну обсудить ситуацию в горячих точках — прежде всего относительно конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Путин прилетел в Пятигорск на заседание совета «Движения первых»
Общество
Владимир Путин

Путина сопровождает российская делегация. В нее вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Александр Новак и Денис Мантуров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Российский президент посетил ОАЭ впервые с 2019 года. Самолет, на котором летел Путин, сопроводили истребители Су-35С Воздушно-космических сил России.

Читайте на РБК Pro
«Серые» схемы карго из Китая: как обманывают заказчиков
Почему строгие диеты никогда не работают — объясняет генетик
Возраст безнадежности. Почему карьера в России заканчивается в 30
Как ввозить в Россию товары из списка параллельного импорта: полный гайд
Теги
Персоны
Владимир Путин ОАЭ Россия Дубай
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Путин рассказал, как мама поставила его в угол
Общество
Путин прилетел в Пятигорск на заседание совета «Движения первых»
Общество
Путин поедет в Саудовскую Аравию и ОАЭ с Набиуллиной и Новаком
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 99,13 (+0,56) Инвестиции, 05 дек, 17:18 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 91,58 (+0,91) Инвестиции, 05 дек, 17:18
Болеет 10% мира: как защититься от гриппа и как он влияет на организм РБК и Медсинтез, 15:42
Суд арестовал 28 счетов по делу Аяза Шабутдинова Общество, 15:37
В России появится стандарт дог-френдли для ЖК. Что это значит Недвижимость, 15:37
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 15:35
Какие возможности появились на рынке рекламы Отрасли, 15:33
Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на купянском направлении Политика, 15:29
«Серые» продавцы раскрыли цены на автомобильные номера с буквами «СВО» Авто, 15:29
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Комфортен даже на плохих дорогах: все о грузовике «Валдай 8» РБК и Газ, 15:28
Полицейского застрелили на трассе в Рязанской области Общество, 15:24
Кадры полета истребителей Су-35, сопроводивших самолет Путина в ОАЭ Политика, 15:23
В Кремле не увидели сообщений о призывах генерала Милли резать русских Политика, 15:20
Делать все по-своему: как стать востребованным фотографом РБК и ВТБ, 15:19
Россияне назвали основные способы сэкономить электроэнергию Недвижимость, 15:16
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 15:05