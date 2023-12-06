После убийства полицейского в Рязанской области возбудили дело

Фото: Прокуратура Рязанской области Фото: Прокуратура Рязанской области Фото: Прокуратура Рязанской области Фото: Прокуратура Рязанской области Фото: Прокуратура Рязанской области

Уголовное дело возбудили после того, как в результате стрельбы в Рязанской области погиб полицейский. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В заявлении ведомства говорится, что для координации работы органов правопорядка на место происшествия выезжал прокурор области, который взял под свой контроль ход и результаты расследования. О том, по какой статье УК завели дело, в прокуратуре не сообщили.

Ранее 6 декабря в деревне Высокое Рязанской области 47-летний мужчина открыл огонь из окна своего дома, в результате чего погиб сотрудник полиции. Стрельба произошла в момент, когда к жителю частного дома, который подозревается в незаконном обороте оружия, приехал с обыском наряд. Стрелявшего задержали, им оказался уроженец Вологды 1976 года рождения, ранее судимый за угрозы убийством и причинение вреда здоровью.

В начале декабря было совершено нападение на полицейских в польском Вроцлаве. Тогда 44-летний мужчина атаковал двоих полицейских, которые были госпитализированы в критическом состоянии, а впоследствии скончались. Подозреваемый в совершении преступления Максимилиан Фашцишевский был задержан по горячим следам, ему грозит до десяти лет лишения свободы.