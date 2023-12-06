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Общество ,  
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После убийства полицейского в Рязанской области возбудили дело

Прокуратура сообщила о возбуждении дела после стрельбы в Рязанской области

Фото: Прокуратура Рязанской области
Фото: Прокуратура Рязанской области
Фото: Прокуратура Рязанской области
Фото: Прокуратура Рязанской области
Фото: Прокуратура Рязанской области

Уголовное дело возбудили после того, как в результате стрельбы в Рязанской области погиб полицейский. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В заявлении ведомства говорится, что для координации работы органов правопорядка на место происшествия выезжал прокурор области, который взял под свой контроль ход и результаты расследования. О том, по какой статье УК завели дело, в прокуратуре не сообщили.

Ранее 6 декабря в деревне Высокое Рязанской области 47-летний мужчина открыл огонь из окна своего дома, в результате чего погиб сотрудник полиции. Стрельба произошла в момент, когда к жителю частного дома, который подозревается в незаконном обороте оружия, приехал с обыском наряд. Стрелявшего задержали, им оказался уроженец Вологды 1976 года рождения, ранее судимый за угрозы убийством и причинение вреда здоровью.

Недалеко от Старого города в Иерусалиме произошла стрельба
Политика
Фото:Dedi Hayun / Reuters

В начале декабря было совершено нападение на полицейских в польском Вроцлаве. Тогда 44-летний мужчина атаковал двоих полицейских, которые были госпитализированы в критическом состоянии, а впоследствии скончались. Подозреваемый в совершении преступления Максимилиан Фашцишевский был задержан по горячим следам, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Теги
полиция стрельба Рязанская область уголовное дело

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