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Общество ,  
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Полицейского застрелили на трассе в Рязанской области

При стрельбе на трассе в Рязанской области погиб сотрудник полиции
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

На федеральной автотрассе М-5 «Урал» в Рязанской области произошла стрельба, в результате которой погиб сотрудник полиции, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб и телеграм-каналы Mash и 112. Прокуратура Рязанской области возбудила уголовное дело.

«В результате стрельбы возле федеральной автомобильной дороги М-5 в Рязанской области погиб сотрудник полиции», — рассказал собеседник агентства.

По данным Mash, неизвестный мужчина открыл огонь в деревне Высокое Рыбновского района, которая располагается вдоль трассы. Житель двухэтажного частного дома вылез из окна с ружьем и начал стрелять.

РБК направил запрос в администрацию Рыбновского района.

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