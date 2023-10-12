Недалеко от Старого города в Иерусалиме произошла стрельба
Возле полицейского участка близ Старого города в Иерусалиме произошла стрельба
Возле полицейского участка «Шалем», который находится недалеко от Дамасских ворот Старого города в Иерусалиме, произошла стрельба, передает Yedinot Ahronot.
В результате вооруженного нападения пострадали двое полицейских: один получил тяжелые ранения, другой — ранения средней тяжести.
Нападавший был обезврежен при попытке скрыться. После стрельбы полиция закрыла все ворота в Старом городе.
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