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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Недалеко от Старого города в Иерусалиме произошла стрельба

Возле полицейского участка близ Старого города в Иерусалиме произошла стрельба
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Dedi Hayun / Reuters
Фото: Dedi Hayun / Reuters

Возле полицейского участка «Шалем», который находится недалеко от Дамасских ворот Старого города в Иерусалиме, произошла стрельба, передает Yedinot Ahronot.

В результате вооруженного нападения пострадали двое полицейских: один получил тяжелые ранения, другой — ранения средней тяжести.

Нападавший был обезврежен при попытке скрыться. После стрельбы полиция закрыла все ворота в Старом городе.

Материал дополняется.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Иерусалим стрельба полицейские Израиль
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