Недалеко от Старого города в Иерусалиме произошла стрельба

Фото: Dedi Hayun / Reuters

Возле полицейского участка «Шалем», который находится недалеко от Дамасских ворот Старого города в Иерусалиме, произошла стрельба, передает Yedinot Ahronot.

В результате вооруженного нападения пострадали двое полицейских: один получил тяжелые ранения, другой — ранения средней тяжести.

Нападавший был обезврежен при попытке скрыться. После стрельбы полиция закрыла все ворота в Старом городе.

Материал дополняется.