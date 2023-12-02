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Общество ,  
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В Польше мужчина открыл огонь по полицейским

В польском Вроцлаве мужчина тяжело ранил двоих полицейских
Максимилиан Фащишевский
Максимилиан Фащишевский (Фото: dolnoslaska.policja.gov.pl)

В польском городе Вроцлаве мужчина напал на двоих полицейских, в результате они получили серьезные ранения. Об этом сообщила пресс-служба полиции Нижнесилезского воеводства. Польская полиция уточнила на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), что он стрелял в полицейских.

По данным полиции, на правоохранителей напал 44-летний Максимилиан Фашишевский. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как критическое.

Мужчину объявили в розыск. Полиция предупредила, что он может быть вооружен и опасен. Главный комендант полиции Польши генерал Ярослав Шимчик объявил вознаграждение в 100 тыс. злотых (около $25 тыс.) за помощь в поимке мужчины.

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Позже польская полиция сообщила в cоцсети X, что Фашишевского задержали. Пресс-секретарь воеводского управления полиции Лукаш Дудковяк рассказал, что при задержании у мужчины нашли пистолет, передает Radio 24. По словам представителя полиции, в скором времени Фашишевского допросят.

По данным TVN24, полицейских, в которых стрелял Фашишевский, нашли в служебной машине. Ранее мужчину разыскивали по делу о мошенничестве. Теперь его подозревают в покушении на убийство двоих полицейских. Ему грозит пожизненное заключение.

Теги
Польша нападение стрельба полицейские
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