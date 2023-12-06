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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле не увидели сообщений о призывах генерала Милли резать русских

Песков: в Кремле не видели призывы американского генерала резать глотки русским
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Военная операция на Украине
Марк Милли
Марк Милли (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию газеты The Washington Post (WP) о том, что американский генерал Марк Милли выступил с призывом «резать глотки русским». Об этом он сказал в кулуарах визита президента Владимира Путина в Абу-Даби.

«Я не видел таких заявлений», — уточнил Песков (цитата по ТАСС).

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Фото:Олег Яковлев / РБК

5 декабря WP написала, что Милли во время учений в немецком Висбадене в 2022 году призывал украинских спецназовцев держать противника в страхе. «Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему глотку посреди ночи», — подчеркнул генерал.

Таким образом генерал хотел «вдохновить» военных Украины на проведение операций на подконтрольных России территориях, в частности в Запорожской области, вошедшей в состав России в сентябре 2022 года, чтобы перерезать российской армии сухопутный путь в Крым.

Российская сторона назвала украинское контрнаступление, начавшееся в первых числах июня, провалившимся. Украинский президент Владимир Зеленский признал, что контрнаступление не достигло намеченных целей.

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Теги
Дмитрий Песков Владимир Путин Марк Милли США
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